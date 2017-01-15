Токаревский маяк с высоты птичьего полета
Токаревский маяк с высоты птичьего полета
Кошка
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Токаревский маяк с высоты птичьего полета

Токаревский маяк с высоты птичьего полета

15.01.2017, 23:50
Кошка
РИА PrimaMedia поздравляет приморцев с Новым годом

РИА PrimaMedia поздравляет приморцев с Новым годом

31.12.2016, 23:50
Редакция
Белухи Приморского океанариума поздравили жителей с Новым годом

Белухи Приморского океанариума поздравили жителей с Новым годом

31.12.2016, 15:55
Живые
Поздравление Владимира Миклушевского с Новым годом

Поздравление Владимира Миклушевского с Новым годом

30.12.2016, 23:40
2017
Последствия снегопада во Владивостоке

Последствия снегопада во Владивостоке

24.12.2016, 12:10
Утро
Дорожные службы Владивостока борются со стихией

Дорожные службы Владивостока борются со стихией

23.12.2016, 14:20
Снегопад
Во Владивостоке наградили 10 лауреатов премии «Есть за что!»

Во Владивостоке наградили 10 лауреатов премии «Есть за что!»

16.12.2016, 19:25
100000
Бал в честь 108-летия Пушкинского театра

Бал в честь 108-летия Пушкинского театра

13.12.2016, 19:30
Танцуют все!
"Туманный стон" без протокола: Куда смотрели семья и школа

"Туманный стон" без протокола: Куда смотрели семья и школа

08.12.2016, 18:40
Лекция в БУКе
Новый год во Владивостоке в цифрах

Новый год во Владивостоке в цифрах

08.12.2016, 16:40   5,0
Цена праздника
Robotics Tournament 2016 во Владивостоке

Robotics Tournament 2016 во Владивостоке

08.12.2016, 16:35   5,0
Роботы!
Петух из Владивостока предсказал судьбу "Адмирала" и "Луча"

Петух из Владивостока предсказал судьбу "Адмирала" и "Луча"

07.12.2016, 19:50
Ку-ка-ре-ку
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Музыка во Владивостоке
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Prim.tv − интернет телевидение онлайн бесплатно

Сорок лет назад телевидение мощно ворвалось в нашу жизнь, потеснив кино и театр. Но прогресс не стоит на месте. И вот уже заявил о себе во весь голос новый народный кумир − онлайн ТВ.
Чем же этот новый кумир отличается от старого и чем похож на него? Онлайн ТВ − это, прежде всего, телевидение. То есть фильмы, новости, балет «Лебединое озеро» и т.д. мы по-прежнему сможем смотреть, не выходя из дома, используя для этого сеть интернет и компьютер.
Сходством является и то, что в большинстве случаев интернет телевидение онлайн – бесплатно.
На этом сходство обычного и онлайн телевидения заканчивается. Дальше начинаются весьма интересные для обычного зрителя отличия.

Онлайн ТВ − интерактивность главное!

Компьютер позволил сделать телевидение интерактивным. Другими словами, теперь зритель сам решает, что ему смотреть, а что нет. По сравнению с обычным, в онлайн ТВ выбор становится намного шире. Причем не в разы, в десятки, сотни и тысячи раз!
Второе отличие в том, что онлайн ТВ − это не только видео онлайн, но и видео в записи. То есть пропустили интересный футбольный матч - не беда! Его всегда можно посмотреть позже, в любое удобное для вас время.
Третьим важным отличием является вездесущность онлайн ТВ. Технический прогресс позволяет смотреть видео онлайн и на борту трансатлантического лайнера, и на пролетающей над ним космической станции. В принципе, благодаря глобальному покрытию сетью Интернет, просмотр интернет ТВ сейчас возможен практически в любой точке земного шара.
А еще на онлайн ТВ можно увидеть то, что никогда не покажут на обычном. Вот на этом остановимся немного подробнее и расскажем о первом онлайн телевидении Приморья − Prim.tv.

Все новости Владивостока и Приморского края на Prim.tv!

На Prim.tv все видео онлайн – бесплатно! Оно удобно разбито на множество рубрик: Общество, Культура, Спорт, Политика и т.д.
На Prim.tv можно увидеть бесплатное видео о разудалом праздновании Дня Таможенника во Владивостокском управлении таможни, посмотреть ролик с версиями гибели генерал-майора Тимошенко, любимые сериалы, пройти обучение в мастер-классе и т.д.
Незаменимо Prim.tv и для развития бизнеса региональными компаниями. Во-первых, стоимость рекламы на Prim.tv значительно ниже, чем на обычном телевидении. А во-вторых, доставка рекламы будет более адресной, а значит, более эффективной.
Итак, Prim.tv − это все новости Владивостока и Приморского края, а также множество другого видео онлайн бесплатно 24 часа в сутки в любой точке планеты!

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