Prim.tv − интернет телевидение онлайн бесплатно

Сорок лет назад телевидение мощно ворвалось в нашу жизнь, потеснив кино и театр. Но прогресс не стоит на месте. И вот уже заявил о себе во весь голос новый народный кумир − онлайн ТВ.

Чем же этот новый кумир отличается от старого и чем похож на него? Онлайн ТВ − это, прежде всего, телевидение. То есть фильмы, новости, балет «Лебединое озеро» и т.д. мы по-прежнему сможем смотреть, не выходя из дома, используя для этого сеть интернет и компьютер.

Сходством является и то, что в большинстве случаев интернет телевидение онлайн – бесплатно.

На этом сходство обычного и онлайн телевидения заканчивается. Дальше начинаются весьма интересные для обычного зрителя отличия.

Онлайн ТВ − интерактивность главное!

Компьютер позволил сделать телевидение интерактивным. Другими словами, теперь зритель сам решает, что ему смотреть, а что нет. По сравнению с обычным, в онлайн ТВ выбор становится намного шире. Причем не в разы, в десятки, сотни и тысячи раз!

Второе отличие в том, что онлайн ТВ − это не только видео онлайн, но и видео в записи. То есть пропустили интересный футбольный матч - не беда! Его всегда можно посмотреть позже, в любое удобное для вас время.

Третьим важным отличием является вездесущность онлайн ТВ. Технический прогресс позволяет смотреть видео онлайн и на борту трансатлантического лайнера, и на пролетающей над ним космической станции. В принципе, благодаря глобальному покрытию сетью Интернет, просмотр интернет ТВ сейчас возможен практически в любой точке земного шара.

А еще на онлайн ТВ можно увидеть то, что никогда не покажут на обычном. Вот на этом остановимся немного подробнее и расскажем о первом онлайн телевидении Приморья − Prim.tv.

Все новости Владивостока и Приморского края на Prim.tv!

На Prim.tv все видео онлайн – бесплатно! Оно удобно разбито на множество рубрик: Общество, Культура, Спорт, Политика и т.д.

На Prim.tv можно увидеть бесплатное видео о разудалом праздновании Дня Таможенника во Владивостокском управлении таможни, посмотреть ролик с версиями гибели генерал-майора Тимошенко, любимые сериалы, пройти обучение в мастер-классе и т.д.

Незаменимо Prim.tv и для развития бизнеса региональными компаниями. Во-первых, стоимость рекламы на Prim.tv значительно ниже, чем на обычном телевидении. А во-вторых, доставка рекламы будет более адресной, а значит, более эффективной.

Итак, Prim.tv − это все новости Владивостока и Приморского края, а также множество другого видео онлайн бесплатно 24 часа в сутки в любой точке планеты!