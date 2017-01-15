Prim.tv − интернет телевидение онлайн бесплатно

Сорок лет назад телевидение мощно ворвалось в нашу жизнь, потеснив кино и театр. Но прогресс не стоит на месте. И вот уже заявил о себе во весь голос новый народный кумир − онлайн ТВ.
Чем же этот новый кумир отличается от старого и чем похож на него? Онлайн ТВ − это, прежде всего, телевидение. То есть фильмы, новости, балет «Лебединое озеро» и т.д. мы по-прежнему сможем смотреть, не выходя из дома, используя для этого сеть интернет и компьютер.
Сходством является и то, что в большинстве случаев интернет телевидение онлайн – бесплатно.
На этом сходство обычного и онлайн телевидения заканчивается. Дальше начинаются весьма интересные для обычного зрителя отличия.
Компьютер позволил сделать телевидение интерактивным. Другими словами, теперь зритель сам решает, что ему смотреть, а что нет. По сравнению с обычным, в онлайн ТВ выбор становится намного шире. Причем не в разы, в десятки, сотни и тысячи раз!
Второе отличие в том, что онлайн ТВ − это не только видео онлайн, но и видео в записи. То есть пропустили интересный футбольный матч - не беда! Его всегда можно посмотреть позже, в любое удобное для вас время.
Третьим важным отличием является вездесущность онлайн ТВ. Технический прогресс позволяет смотреть видео онлайн и на борту трансатлантического лайнера, и на пролетающей над ним космической станции. В принципе, благодаря глобальному покрытию сетью Интернет, просмотр интернет ТВ сейчас возможен практически в любой точке земного шара.
А еще на онлайн ТВ можно увидеть то, что никогда не покажут на обычном. Вот на этом остановимся немного подробнее и расскажем о первом онлайн телевидении Приморья − Prim.tv.
На Prim.tv все видео онлайн – бесплатно! Оно удобно разбито на множество рубрик: Общество, Культура, Спорт, Политика и т.д.
На Prim.tv можно увидеть бесплатное видео о разудалом праздновании Дня Таможенника во Владивостокском управлении таможни, посмотреть ролик с версиями гибели генерал-майора Тимошенко, любимые сериалы, пройти обучение в мастер-классе и т.д.
Незаменимо Prim.tv и для развития бизнеса региональными компаниями. Во-первых, стоимость рекламы на Prim.tv значительно ниже, чем на обычном телевидении. А во-вторых, доставка рекламы будет более адресной, а значит, более эффективной.
Итак, Prim.tv − это все новости Владивостока и Приморского края, а также множество другого видео онлайн бесплатно 24 часа в сутки в любой точке планеты!
На данном сайте распространяется информация ИА "prim.tv" ("прим.тв"). Учредитель (соучредители): ООО "Концерн "Парк Групп", 690001, Приморский край, Владивосток, ул. Светланская, 83, к. 308. Главный редактор: Табаченко И.В. Адрес редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83. Почтовый адрес: 690001, г. Владивосток, а/я 18. Тел.: +7 (423) 221 52 59. Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77-42947, зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 10.12.2010.
Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.