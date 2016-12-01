Марлины - "А ты такая вообще!"

Солнечный и зажигательный клип выпустила владивостокская группа "Марлины" на песню "А ты такая вообще!"

Как сообщает РИА PrimaMedia, музыкантам, танцорам и главной героине — Алене Бабичевой — удалось на миг вернуть лето под занавес холодной осени.

В клипе были задействованы танцоры и преподаватели школы танцев FORMA, а так же их руководитель "девочка на миллион" Алёна Бабичева. Она носит плащ от владивостокского дизайнера Ева Моор, основателя бренда "EVE ROOM".

У Марлинов есть невероятная способность возвращать летнее настроение даже в самую лютую стужу! Почти год прошёл после выхода клипа "Море внутри" и вот он новый, яркий, жаркий, танцевальный, наполненный неистовой сексуальностью клип "А ты такая вообще!", который станет прощальным фейерверком уходящей осени и поможет скоротать промозглые, зимние вечера!

