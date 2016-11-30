Директор владивостокского журнала "OFF" запел

Генеральный директор владивостокского журнала OFF (бывший "ОбломOFF") Павел Солеваров запел.

Во всемирной сети опубликован видеоклип на песню "Если будем…". Как рассказал РИА PrimaMedia сам Солеваров, в ближайшем будущем группа TOTEM готова выпустить свой альбом.

— Это первый клип группы, он снимался в Гонконге. Но уже есть второй, его мы собираемся выпустить недели через три, он будет называться "Города". Кроме того у нас уже готов целый альбом, который мы также представим в ближайшем будущем, — рассказал Солеваров.

Он добавил, что совмещать музыку и руководящую работу ему удается с большим трудом.

— Это отнимает гигантское количество времени, и конечно я впервые пытаюсь совместить свою работу с музыкой. Очень трудно, но пока отказываться от этого не собираюсь, — рассказал певец и продюсер.

За неполную неделю клип набрал 130 тысяч просмотров, что его создатели называют "лишь началом". Стоит отметить, что название его TOTEM, совпало с названием другого коллектива московских Modern Metal"истов.

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