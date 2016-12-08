Лагутенко спел песню в мультфильме про Муми-тролля

Рождественский мультфильм о том, как семья Муми-тролля встречает главный католический праздник, озвучил лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко.

Готовый ролик, выпуск которого приурочен к 100-летию независимости Финляндии, опубликовали на официальном YouTube-канале коллектива, сообщает РИА PrimaMedia.

Песня Bring The Snow, которую исполняет Лагутенко в новом мультфильме про персонажей книг писательницы Туве Янсон, будет использоваться в качестве официального рождественского поздравления от министерства иностранных дел Финляндии в рамках столетней годовщины независимости Финляндии, говорится в подписи к видео.