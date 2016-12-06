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29 ноября в молодежной библиотеке «БУК» состоялась необычная лекция«"Туманный Стон" без протокола: Куда смотрели семья и школа».Лекцию ведёт Иосиф Штительман - родной брат фронтмена легендарной владивостокской панк-рок группы «Туманный Стон» Лени Штительмана, а также сам Леня (известный по прозвищу Шлеп).