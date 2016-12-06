"Туманный стон" без протокола: Куда смотрели семья и школа

Лекция в БУКе
8 декабря 2016
18:40
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29 ноября в молодежной библиотеке «БУК» состоялась необычная лекция
«"Туманный Стон" без протокола: Куда смотрели семья и школа».
Лекцию ведёт Иосиф Штительман - родной брат фронтмена легендарной владивостокской панк-рок группы «Туманный Стон» Лени Штительмана, а также сам Леня (известный по прозвищу Шлеп).
Источник — YouTube
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Метки: музыка, лекция, Туманный стон
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