"Мумий Тролль" выпустили клип на песню "Не помню зачем"

Клип на песню "Не помню зачем" представила группа "Мумий Тролль". Автором черно-белого ролика на морскую тематику стал американский фотограф Элиот Ли Хейзел, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам бессменного лидера группы Ильи Лагутенко, песня "Не помню зачем" станет первым синглом к новому альбому "Мумий Тролля", который носит рабочее название "северозападоXВосток" и должен выйти к концу 2017 года.

"Просто потому, что фактически она была записана первой и с первого дубля, и я почувствовал, что необходимости в дополнительном студийном редактировании нет", — поясняет музыкант.

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