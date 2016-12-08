Петух из Владивостока предсказал судьбу "Адмирала" и "Луча"

Ку-ка-ре-ку
7 декабря 2016
19:50
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Выйдет ли приморский хоккейный клуб "Адмирал" в плей-офф, и перестанут ли питаться "Дошираком" футболисты команды "Луч-Энергия" после смены спонсора, нагадал петух-предсказатель из зоопарка "Садгород" во Владивостоке.
Подробнее: http://primamedia.ru/news/554572/
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Метки: петух, Адмирал, Луч-Энергия
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