Новый год во Владивостоке в цифрах

Цена праздника
8 декабря 2016
16:40
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До Нового года осталось меньше месяца. Полным ходом идут приготовления к празднику на центральной площади Владивостока.

РИА PrimaMedia собрало все цифры, связанные с Новым годом

Подробнее: http://primamedia.ru/news/554506/

Источник — YouTube
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Метки: Новый год, 2017
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