Во Владивостоке наградили 10 лауреатов премии «Есть за что!»

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16 декабря 2016
19:25
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15 декабря в «Harlem Wedding Bar» прошла церемония награждения лауреатов самой престижной молодежной премией Владивостока - «Есть за что!».

Премию в этом году в размере 100 тысяч рублей получили 10 молодых жителей города. Премия присуждалась за достижения в области культуры и искусства, образования, просвещения и науки, а также за вклад в укрепление здорового образа жизни.

В 2016 году лауреатами премии «Есть за что!» стали: Людмила Алексеенко, Денис Балюра, Яна Гапоненко, Денис Горбунов, Антон Кротов, Михаил Кучеев, Павел Лопатин, Сергей Мун, Максим Русанов и Алексей Чижов.

Источник — YouTube
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Метки: премия, есть за что
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