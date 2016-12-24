Во Владивостоке наградили 10 лауреатов премии «Есть за что!»

15 декабря в «Harlem Wedding Bar» прошла церемония награждения лауреатов самой престижной молодежной премией Владивостока - «Есть за что!».

Премию в этом году в размере 100 тысяч рублей получили 10 молодых жителей города. Премия присуждалась за достижения в области культуры и искусства, образования, просвещения и науки, а также за вклад в укрепление здорового образа жизни.

В 2016 году лауреатами премии «Есть за что!» стали: Людмила Алексеенко, Денис Балюра, Яна Гапоненко, Денис Горбунов, Антон Кротов, Михаил Кучеев, Павел Лопатин, Сергей Мун, Максим Русанов и Алексей Чижов.