Последствия снегопада во Владивостоке

Утро
24 декабря 2016
12:10
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День после прошедшего во Владивостоке снегопада встретил водителей краевого центра скользкими подъемами и заметенными автомобилями. Ситуацию осложнило и перекрытие трассы "Седанка-Патрокл", из-за которого многим пришлось ехать по внутригородским дорогам. Кое-где подняться в гору было просто невозможно.
Подробнее: http://primamedia.ru/news/558528/
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Метки: авто, снегопад
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