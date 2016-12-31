Во Владивостоке утилизируют ёлки

Новый год
9 февраля 2017
09:55
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В приморской столице новогодние ели утилизируют с пользой для горожан на "Спецзаводе №1"
Источник — YouTube
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