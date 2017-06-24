Во Владивостоке выбрали "Мисс Приморье"

Главный конкурс красоты региона "Мисс Приморье" состоялся на этих выходных во Владивостоке.

Десять красоток со всего края продемонстрировали свои умения ходить по подиуму в платьях и купальниках, двигаться в танцах, а также ответили на интеллектуальные вопросы интервью-тура. Победительницей конкурса стала Марина Орешкина. Титул "Мисс-Владивосток" достался Анастасии Алешиной, а титул "Вице-мисс Приморье" получила Екатерина Мишарева. Теперь девушкам предстоит отправиться в гастрольный тур по городам Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia.

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