19 машин пострадали в массовом ДТП с большегрузом

Массовое ДТП произошло сегодня днем на одной из центральных улиц Владивостока, в районе ул. Алеутская, 44.

Водитель автомашины Nissan Diesel, двигаясь в направлении железнодорожного вокзала Владивостока, при торможении перед светофором, не справился с управлением, отказала тормозная система. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.

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