Шествие свечей: День памяти и скорби во Владивостоке

Традиционное памятное шествие, посвященное Дню памяти и скорби, прошло во Владивостоке 22 июня. Горожане зажгли свечи и прошли по одной из центральных улиц приморской столицы, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

В памятном шествии от стелы "Владивосток — город воинской славы" до мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" приняли участие общественные деятели города, ветераны, школьники и молодежь. Вместе с горожанами в традиционном памятном мероприятии принял участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.