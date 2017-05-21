Шествие свечей: День памяти и скорби во Владивостоке

22 июня
24 июня 2017
03:00
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Традиционное памятное шествие, посвященное Дню памяти и скорби, прошло во Владивостоке 22 июня. Горожане зажгли свечи и прошли по одной из центральных улиц приморской столицы, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

В памятном шествии от стелы "Владивосток — город воинской славы" до мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" приняли участие общественные деятели города, ветераны, школьники и молодежь. Вместе с горожанами в традиционном памятном мероприятии принял участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Источник — YouTube
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