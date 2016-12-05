Во Владивостоке завершился турнир по панкратиону

Победа "русского богатыря" — чемпиона мира по современному панкратиону Евгения Ерохина над "американским солдатом" Эриком Приндлом триумфально завершила 10-й юбилейный международный турнир по панкратиону, который прошел 5 ноября в КСК "Фетисов Арена" во Владивостоке.

В октагоне зрители увидели еще семь зрелищных поединков, где были: улыбка с лица бойца из Кореи, не сходившая даже во время боя; серьезное рассечение брови на первой минуте 21-й секунде первого раунда первого же боя у представителя Таджикистана и нокаутирующая победа любимца местной публики Шамиля Абдулаева. Однако по итогам всех боев далеко не все российские бойцы были в числе победителей турнира.



Подробнее: http://primamedia.ru/news/sport/06.11.2016/543586/zoloto-erohina-i-lou-kiki-abdulaeva-vo-vladivostoke-zavershilsya-turnir-po-pankra.html