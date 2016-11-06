Как приморцы болеют за "Адмирал"

Эмоции
5 декабря 2016
17:10
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"Фетисов-Арена" едва вмещает всех любителей хоккея во время домашних матчей ХК "Адмирал" в чемпионате КХЛ.

Улыбчивые красотки из группы поддержки "admiralgirls" встречают болельщиков при входе в арену, а предматчевые шоу заставляют фанатов подниматься со своих мест и с замиранием сердца смотреть сюрпризы от творческой группы "Адмирала". Эмоции не подделать — дети с родителями, модные девушки в дорогих шубах, представители политических кругов, обычные молодые люди — все во время матча находятся в одном котле переживаний за родной хоккейный клуб. РИА PrimaMedia без прикрас запечатлела по-настоящему душевные моменты домашних матчей "моряков".
Подробнее: http://primamedia.ru/news/552708/

Источник — YouTube
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