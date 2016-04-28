Robotics Tournament 2016 во Владивостоке

Роботы!
8 декабря 2016
16:35
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Robotics Tournament 2016 - соревнования по сборке роботов с нуля за 24 часа - прохошли во Владивостоке 29-30 октября 2016 года.

Организатор: Центр развития робототехники. Спонсоры: ДНС, Ронда и ДВФУ.
Ролик производства компании КАМИН-СИНЕМА
Источник — YouTube
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