Проект #ЛюблюДальнийВосток

Часть вторая
15 июня 2017
02:15
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Участники Дальневосточного МедиаСаммита-2017 рассказали о любви к Дальнему Востоку.

В течение двух дней проведения форума гости мероприятия записывали видеопризнания. Съемки проходили в фан-зоне PrimaMedia.

Съемки состоялись 8-9 июня. Записать видеопризнание в любви могли все желающие участники Дальневосточного МедиаСаммита.

По их словам Дальний Восток стоит любить, потому что здесь "есть море, очень хороший климат и много добрых людей", "красивые закаты", "красивые девушки", "драйв", "Милкис и пян-се".

Подробнее: http://primamedia.ru/news/598562/

Источник — YouTube
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Проект #ЛюблюДальнийВосток

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Метки: Дальний Восток, медиасаммит, 2017
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